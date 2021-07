Olympia : Die besten Dressur-Pferde der Welt

Ein Strahlen steht in den Gesichtern der deutschen Dressur-Reiterinnen. Zu Recht: Denn mit einem starken Auftritt holten sie am Dienstag Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Dorothee Schneider, Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl heißen die drei Siegerinnen. Ihre Pferde sind: Showtime, Bella Rose und Dalera. «Ich bin begeistert», sagte Dorothee Schneider. Besonders lobte sie ihr Pferd. «Der wollte gehen, der wollte sich für mich engagieren, der wollte tanzen. Es hat heute Spaß gemacht mit diesem besonderen, wirkli...

