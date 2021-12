Jahreswechsel : Die beste Jahreszeit

Im Winter kannst du mit deiner Familie einen Schneemann bauen. Im Sommer hast du lange Ferien und gehst vermutlich ins Freibad. Doch welche Jahreszeit gefällt dir am besten?

Eine Experten-Gruppe hat mit einer Umfrage herausgefunden: Der Sommer ist vielen am liebsten. Auch den Frühling mögen viele Menschen gern. Die Gründe dafür sind: die warmen Temperaturen und die blühende Natur. Die kalten Jahreszeiten Herbst und Winter hingegen haben viele Menschen nicht so gern. Wer was mag, hängt aber auch vom Alter ab. Junge Leute z...

