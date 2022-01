Gesundheit : Die allermeisten Schnelltests funktionieren gut

Erst das Stäbchen in Nase oder Mund stecken, dann in die Flüssigkeit tauchen und schließlich ein paar Tropfen auf den Test geben. Das machen die Menschen in Deutschland gerade ständig. So erkennen sie, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Aber funktionieren die Tests noch gut? Diese Frage bewegt viele Leute. Denn gerade breitet sich die Omikron-Variante des Virus aus. Ein Experte erklärte am Montag im Fernsehen: Die allermeisten Corona-Schnelltests erkennen auch Omikron gut. Grundsätzlich gilt: Die Schnelltests aus Supermärkten, aus Apotheken und in den Test-Centern zeigen meist richt...

