Tiere : Dickes Fell hält warm

Seines dickes Fell hält das Galloway-Rind schön warm. Denn es besteht aus zwei Schichten: Das Deckhaar ist lang und lockig. Darunter liegt feines und dichtes Unterhaar.

So geschützt kann das Tier das ganze Jahr über draußen auf der Weide bleiben. Das gilt auch, wenn es kalt und regnerisch ist. In Nordfriesland blieben Galloway-Rinder sogar draußen, als der viele Regen manche Wiesen überschwemmt hatte. Die Rinder-Rasse kommt ursprünglich aus Galloway. Das ist eine Gegend im Süden von Schottland. Aber auch in Deutschl...

