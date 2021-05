Wetter : Der Sommer fängt an

Endlich soll es schönes Wetter geben! Wetter-Experten sagen: Am Wochenende könnte es an vielen Orten 20 Grad Celsius warm werden oder sogar noch wärmer! Das passt sehr gut, denn bald ist Sommer-Anfang. Für Wetter-Experten geht der immer am 1. Juni los. Sie sprechen vom meteorologischen Sommeranfang. In diesem Jahr ist das am kommenden Dienstag.

Die Wetter-Experten haben auch für die anderen Jahreszeiten ein festes Anfangsdatum, das jedes Jahr gleich ist. Mit dieser Einteilung können sie Daten zum Wetter für die verschiedenen Jahreszeiten besser miteinander vergleichen. Im Kalender startet der Sommer immer erst später, dieses Jahr am 21. Juni. Dann ist Sommersonnenwende. Das ist der längste T...

