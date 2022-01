Wetter : Der Sand ist erst mal futsch

Hier am Strand gehen die Leute gern spazieren oder legen sich in die Sonne. Doch der Platz dafür ist auf der Insel Langeoog gerade mehrere Meter geschrumpft. Das kann man ganz gut erkennen. Wie frisch abgebrochen sieht der Sand zwischen Dünen und Meer aus.

Der Grund sind stürmische Winde mit starken Wellen in den vergangenen Tagen. Sie sorgten dafür, dass Sand ins Meer gespült wurde. Im Winter ist so etwas nicht ungewöhnlich. Die Bürgermeisterin der ostfriesischen Insel sagt: «Wir hoffen natürlich immer, dass die Sandverluste bei Sturmfluten so gering wie möglich ausfallen.» Fachleute beobachten die Stel...

