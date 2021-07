Unwetter : Der Deich muss halten

Die Einsatzkräfte schleppen stundenlang Sandsäcke. Große Maschinen pumpen Wasser ab. Die Säcke sollen einen Deich stabilisieren. Das Wasser soll aus einem Teich befördert werden.

Das war passiert: In Fröndenberg im Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte es bei einem Gewitter seit Sonntag wie aus Eimern geschüttet. Das viele Regenwasser ließ einen Angelteich volllaufen. Außerdem weichte es einen Deich auf, der das Wasser des Teichs zurückhalten soll. Am Montag rief die Feuerwehr vorsichtshalber rund 300 Menschen in Fröndenberg au...

