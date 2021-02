Raumfahrt : Den Nachthimmel beobachten

Dieses Flugzeug hat seine Luken nicht nur, um das Gepäck einzuladen. Zumindest hinter einer der Luken steckt mehr: ein Sternen-Teleskop! Denn bei dem umgebauten Flieger handelt es sich um ein Forschungsflugzeug. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind damit unterwegs, um die Sterne zu beobachten. In den letzten Wochen allerdings musste das fliegende Teleskop am Boden bleiben. Denn in der Stadt Hamburg wurden Dinge ausgebessert und überprüft.

Bevor es nun zurück in die USA geht, stehen aber noch Erkundungsflüge in den Nachthimmel an. 20 Mal soll der Flieger starten und jeweils 10 Stunden in der Luft bleiben. «Wir werden für gute fünf Wochen von Köln-Bonn aus Wissenschaftsflüge über Mitteleuro...

