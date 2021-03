Fußball : Den alten Verein rausschmeißen

Ein Achtelfinale in diesem Turnier ist für jeden Fußballer etwas Besonderes. In der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) dürfen nur die besten Vereine Europas mitmachen. Für den Torwart Peter Gulacsi von RB Leipzig ist das nächste Spiel aber auch aus anderen Gründen speziell.

Seine Mannschaft trifft am Mittwoch auf den FC Liverpool aus England. Die beiden Teams spielen aber weder in Leipzig noch in Liverpool. Wegen der Corona-Regeln zum Reisen wird das Spiel ausnahmsweise in Budapest ausgetragen. Das ist die Hauptstadt des Landes Ungarn. Peter Gulacsi ist in Budapest geboren. Außerdem war er als junger Torwart mehrere Jahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.