Kindernachrichten : Den alten Römern immer hinterher

Die alten Römer sind damals weit herumgekommen in der Welt. Auch im heutigen Deutschland eroberten sie große Gegenden. Das ist sehr lange her, aber an einigen Stellen trotzdem zu erkennen.

Eine solche Spur ist zum Beispiel der niedergermanische Limes. Damit ist ein Teil der einstigen Grenze des römischen Reichs gemeint. Er liegt teilweise im heutigen Bundesland Nordrhein-Westfalen. An einigen Stellen bestand der Limes aus einer Mauer. Aber auch der Fluss Rhein war Teil davon. In 19 großen und kleinen Städten sind Fundplätze des niederger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.