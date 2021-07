Tennis : Dem Finale so nah

Noch ein Spiel gewinnen, dann steht sie im Finale. Tennisspielerin Angelique Kerber zeigt beim berühmten Turnier in Wimbledon gerade eine richtig gute Leistung. Am Donnerstag wartet nun im Halbfinale eine schwere Gegnerin.

Dann tritt sie gegen die Erste der Weltrangliste an: Ashleigh Barty aus dem Land Australien. Auch Angelique Kerber hat diese Liste schon einmal angeführt. Das Turnier in Wimbledon hat die deutsche Tennisspielerin vor drei Jahren gewonnen. Die vergangenen Monate liefen aber nicht ganz so erfolgreich. Vielleicht fehlte ihr die Unterstützung der Fans, di...

