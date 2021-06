Wissenschaft : Das Eis wird weniger

Stell dir vor, du würdest die Erde aus dem Weltall betrachten. Rund um Nordpol und Südpol sieht sie weiß aus, denn dort befindet sich immer Eis. Aber das dürfte sich zumindest am Nordpol ändern.

Nichts als Eis, soweit das Auge reicht. Egal ob Sommer oder Winter: Eis, Eis, Eis. So sah es bisher in der Arktis rund um den Nordpol aus. Dort herrschen oft so tiefe Temperaturen, dass sogar das Meerwasser gefriert. Es entsteht ein Eispanzer, der die ganze Polregion bedeckt. Doch diese Eisschicht wird dünner und kleiner. Schuld daran ist die Erwärmun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.