Fußball : Da waren es nur noch drei

Tooooor! Das rufen Fußballfans regelmäßig, wenn Robert Lewandowski auf dem Feld steht. Weil der Stürmer vom FC Bayern München so ein superguter Fußballer ist, könnte er Mitte Januar zum Weltfußballer gekrönt werden. Zusammen mit Lionel Messi und Mohamed Salah ist er in der Endauswahl der Männer. Der Weltfußballverband gab am Freitag bekannt, wer aus den besten Elf es in die Liste der besten Drei geschafft hatte.

Wenn Robert Lewandowsi gewinnt, wäre das sein zweiter Sieg in Folge. «Es gibt eine große Chance, dass Robert seinen Titel verteidigt. Ich würde auf ihn tippen, denn er ist so ein großartiger Spieler», sagte der Ex-Nationalspieler Sami Khedira. Bei den Frauen schaffte es keine Bundesliga-Spielerin in die Endauswahl. Die Kandidatinnen zur Weltfußballeri...

