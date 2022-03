Maskenpflicht in Schulen : Corona ist noch nicht vorbei

Wochenlang sah es gut aus. Die Zahl der Coronafälle in Deutschland ging langsam zurück. Doch nun steigen die Zahlen seit ein paar Tagen wieder an. Was das für Schüler in den nördlichen Bundesländern bedeutet, liest du hier.

Einer der Gründe dafür ist wahrscheinlich die Ausbreitung von BA.2. So heißt eine Unter-Variante des Virus. Es handelt sich dabei auch um die Omikron-Variante, die seit November bekannt ist. Aber die Unter-Variante verbreitet sich wohl noch etwas besser. Mittlerweile dürfte BA.2 die häufigste Variante in Deutschland sein, sagen Fachleute. Ein weiterer ...

