Wissenschaft : Chemikerin macht Batterien besser

Was würden wir bloß ohne Batterien machen? Smartphones, Laptops, Lautsprecher - alle elektrischen Geräte müssten immer mit Kabeln an Steckdosen verbunden sein. Doch Batterien machen es möglich, Geräte mit uns herumzutragen.

Batterien speichern elektrischen Strom und können diesen wieder abgeben. Allerdings geht dabei Energie verloren. Eine Batterie gibt längst nicht so viel Strom zurück, wie vorher in sie eingespeist wurde. Doch in der Forschung hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die Batterien werden immer besser. Inzwischen fahren auch Autos durch Strom aus stark...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.