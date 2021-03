Notfälle : Chemie-Lehrer löst Alarm an Schule aus

Feuer-Alarm! Der ging an einer Schule in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern los. Der Grund? Ein Chemie-Lehrer hatte dort am Montag ein Experiment für den Unterricht vorbereitet, berichtete die Polizei am Dienstag. Schülerinnen und Schüler waren nicht dabei.

Bei dem Experiment entstand ordentlich Rauch. Der Lehrer hatte aber vergessen die Anlage anzuschalten, die Rauch abzieht. Deswegen wurde der Feuer-Alarm ausgelöst. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei fuhren zu der Schule. Der Lehrer und eine Kollegin waren da schon vor dem Rauch geflüchtet. Nachdem gelüftet wurde, konnte man den Raum wieder betreten....

