Weltrecyclingtag : Checker Tobi erklärt, wie du perfekt Müll trennst

Wohin mit kaputtem Plastikspielzeug? Was tun mit der alten Glühbirne? Und was, wenn ich eine blaue Glasflasche wegwerfen will, aber es gar keine blaue Glastonne gibt?

Solche Fragen zu beantworten, ist manchmal gar nicht so leicht. Wichtig ist es dennoch! Denn je besser wir unseren Müll trennen, desto besser können wir ihn recyclen, also neue Produkte daraus herstellen. Das ist gut, denn so bleibt weniger Müll übrig. Außerdem müssen dann weniger neue Rohstoffe gewonnen werden. Darauf will auch der Weltrecyclingtag ...

