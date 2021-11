Soziales : Busse sollen helfen, wenn es kalt wird

Kein Zuhause zu haben - für die meisten Menschen ist das unvorstellbar. Das gilt auch, wenn es draußen schön warm ist. Besonders schwierig wird es für obdachlose Menschen aber, wenn es im Herbst und Winter gefährlich kalt wird.

Damit obdachlose Menschen bei der Kälte nicht draußen schlafen müssen, gibt es zum Beispiel spezielle Unterkünfte. Dort können die Menschen ohne Zuhause übernachten. In einigen Städten sind in der kalten Jahreszeit auch besondere Busse unterwegs. Sie heißen Kältebusse oder Wärmebusse. In Berlin etwa fahren seit Montag wieder Kältebusse durch die Stadt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.