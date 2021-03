Natur : Bunte Lichter am Himmel

Im Land Großbritannien war in der Nacht zu Montag etwas Ungewöhnliches zu sehen: Polarlichter! Normalerweise tauchen die wabernden Lichtbänder vor allem rund um den Nordpol und den Südpol auf. Doch unter besonderen Umständen erscheinen Polarlichter auch an anderen Orten, wie in Großbritannien. Forscher sagen, das hängt mit der Aktivität der Sonne zusammen.

Denn die Sonne schickt nicht nur Licht und Wärme zur Erde, sondern auch elektrisch geladene Teilchen. Diese werden vom unsichtbaren Magnetfeld der Erde abgefangen und zu den Polen geleitet. Dort dringen sie in die Erdatmosphäre ein und bringen Stoffe in der Luft zum Leuchten. Treffen sie auf Sauerstoff, entsteht grünes oder rotes Licht. Bei Stickstoff ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.