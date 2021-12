Fußball : Bundesliga-Vereine reisen durch Europa

Für die Fußballer von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sieht es gut aus. Vor ihren letzten Gruppenspielen in der Europa League führen beide Bundesliga-Vereine ihre Gruppe an. In dem Wettbewerb für Fußball-Clubs aus Europa kommen die Gruppenersten sicher eine Runde weiter.

Aber in dieser Saison könnten noch mehr Mannschaften aus der Bundesliga in den Finalrunden der Europa League mitmischen. Der Grund: Auch die Gruppendritten der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) könnten in der Europa League weiter machen. Auf dem dritten Platz in ihren Gruppen landeten unter anderem Borussia Dortmund und RB Leipzig. Sie s...

