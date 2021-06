Freizeit : Bruno baggert sich einen Führerschein

Der acht Jahre alte Bruno interessiert sich total für Bagger, Traktoren und Baustellen. Sein Onkel schenkte ihm deswegen einen Besuch im Baggerpark Haren in Niedersachsen. Dort darf Bruno die Hebel und Steuerknüppel an zwei Baggern bedienen. Damit nimmt er zum Beispiel Erde auf die Schaufel und hebt sie in eine Schubkarre.

Der Bagger-Lehrer ist begeistert von Bruno. «Er ist ein Naturtalent», sagt er. Manche Erwachsene würden schon seit 20 Jahren Bagger fahren, könnten es aber trotzdem nicht richtig. Bruno hingegen habe sofort kapiert, wie es geht. Eine halbe Stunde darf Bruno baggern. Dabei muss er mehrere Prüfungen bestehen. Am Ende bekommt er eine Art Bagger-Führersch...

