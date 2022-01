Verkehr : Briefkasten auf der Autobahn

Die meisten Autos rasen vermutlich einfach dran vorbei. Doch wer zur richtigen Zeit aus dem Fenster guckt, fragt sich vielleicht: Ist das ein Briefkasten auf der Autobahn? Warum steht er dort? So ein Autobahn-Briefkasten steht etwa im Norden von Deutschland.

Tatsächlich wird dort auch Post eingeworfen. In den Briefen geht es um die Sicherheit einer Baustelle. Die wird täglich von Fachleuten überprüft. In einer Mitschrift werden die Ergebnisse festgehalten. Dieses Protokoll wird dann in den Kasten geworfen und der wird regelmäßig geleert, berichtet ein zuständiger Experte. Auch an anderen Baustellen auf de...

