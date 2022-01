Mode : Bommel für die Mütze selber machen

Im Winter tragen viele eine warme Mütze. Seit einiger Zeit sind Bommelmützen angesagt.

Falls deiner Wollmütze so ein Puschel oben fehlt, mache ihn doch selber. Du brauchst: passende Wolle, zwei Schablonen aus Pappe und eine Schere. So geht es: Schneide zwei gleich große und kreisrunde Schablonen aus der Pappe aus. Lass ein größeres Loch in der Mitte. Du kannst zum Beispiel um ein größeres Glas herum malen. Für das Loch eignet sich ein ...

