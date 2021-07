Gesundheit : Blut dringend gesucht

Ein halber Liter. So viel Blut befindet sich nach der Spende in jedem Beutel. Das Blut wird gesunden Menschen abgezapft, damit es zum Beispiel bei einer Operation einem anderen Menschen gegeben werden kann. Denn bei manchen Operationen verliert der Patient oder die Patientin eigenes Blut.

Leider haben die Krankenhäuser in Deutschland gerade kaum noch Blut vorrätig. Und sie haben Probleme, etwa vom Roten Kreuz welches zu bekommen. In der Stadt Rostock zum Beispiel kann die Uniklinik nicht alle Operationen wie geplant durchführen, weil so wenig Blut gespendet wird. Dass gerade so wenige Menschen sich anzapfen lassen, hat mehrere Gründe. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.