Natur : Blümchen zum Erinnern

In einem hellen blau leuchten die kleinen Blüten des Vergissmeinnicht. Ein seltsamer Name für eine Blume, nicht wahr?

Nicht nur im Deutschen wird sie so genannt. Auf Englisch heißt sie Forget-me-not, und auf Portugiesisch ist sie unter dem Namen Não-me-esqueças bekannt. Beides bedeutet: Vergiss mich nicht. Woher dieser Name stammt, ist nicht genau bekannt. Es scheint, als wäre der deutsche Name zum ersten Mal im 16. Jahrhundert aufgetaucht. Fest steht aber, dass der...

