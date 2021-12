Technik : Blindenstock hilft noch besser

Ein Blindenstock hilft Menschen, die schlecht oder gar nicht sehen können. Wenn sie ihn beim Laufen vor sich halten, stößt die Spitze des Stocks an Hindernisse. So ecken die Leute nicht irgendwo an oder stolpern.

Allerdings hilft ein Blindenstock nicht bei Hindernissen, die höher liegen. Etwa dann, wenn Zweige von Bäumen herunterhängen. Um das Problem zu lösen, hat sich der Tüftler Lukas Hartz etwas einfallen lassen. Er hat einen digitalen Blindenstock erfunden. Der erkennt mit einer Linse im Griff auch die Hindernisse, die sich nicht am Boden befinden. Dann v...

