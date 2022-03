Wissenschaft : Bin ich talentiert?

Das Gefühl, in einem Test eine schlechte Note zu schreiben, mag niemand. Viele fangen danach an zu zweifeln und glauben, dass sie schwierigen Aufgaben nicht gewachsen sind. Doch schätzen Mädchen und Jungs ihr Talent dabei unterschiedlich ein? Forschende haben dazu 15 Jahre alte Schülerinnen und Schüler in vielen verschiedenen Ländern befragt. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Dabei kam heraus: Im Vergleich zu Jungen, halten sich deutlich weniger Mädchen für talentiert. Dabei sind die Unterschiede umso größer, je reicher das Land ist und je besser die Leistungen der befragten Schüler und Schülerinnen sind. Grund hierfür sind meist Vorurteile, sagen die Forschenden. Das zeigt ein Beispiel ganz gut: Oft wird etwa behauptet, ...

