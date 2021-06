Fernsehen : Biegen, Zielen und Paddeln

Fußball hier, Fußball da. Wer an den Wochenenden Fernsehen schaut, kann oft sehen, wie Männer hinter einem Ball herjagen. Andere Sportarten schaffen es nicht so oft auf den Bildschirm. Das ist am Samstag und Sonntag anders. Denn derzeit laufen die deutschen Meisterschaften in 18 Sportarten. Die ganze Riesen-Veranstaltung heißt Finals (gesprochen: feinäls). Mit dabei sind etwa Leichtathletik, Turnen und Schwimmen. Aber auch unbekanntere Sportarten sind am Start! Hier sind vier von ihnen.

KANU-POLO: Volle Kanne Action! Beim Kanu-Polo geht es heiß her. Die Sportlerinnen und Sportler paddeln in ihren Kajaks wild durchs Wasser und werfen sich den Ball zu. Ab und zu kippt jemand um und muss sich wieder hochrollen. Helm und Weste schützen die Männer und Frauen davor, wenn sie mal ein Paddel abbekommen. Das Tor zu treffen ist gar nicht so lei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.