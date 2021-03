Katastrophenschutz : Besser vorbereitet sein

Stell dir vor: In vielen Städten Deutschlands fällt der Strom aus. Kriminelle sind dafür verantwortlich. Telefone, Computer und Licht würden nicht mehr funktionieren. Niemand wüsste, was los ist und was er tun soll.

Zum Glück ist diese Situation nur ausgedacht! Doch falls so etwas Ähnliches tatsächlich mal passiert, sind Fachleute gefragt. Sie gehören zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie sollen den Menschen bei einer Katastrophe helfen. Sie könnten etwa Tipps geben, woher man Not-Strom bekommt und wie man ohne Strom klarkommt. Auch bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.