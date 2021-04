Politik : Benannt nach einem Präsidenten

Der Turm war sogar mal das größte Bauwerk der Welt. Doch das ist schon mehr als 100 Jahre her. Trotzdem ist das «Washington Monument» noch immer sehr bekannt. Der etwa 170 Meter hohe Turm steht in der Hauptstadt des Landes USA, in Washington.

Von oben hat mein einen tollen Ausblick. Doch zurzeit ist das Bauwerk wegen des Coronavirus für Besucher gesperrt. Dass die Stadt und der Turm denselben Namen tragen, ist kein Zufall. Denn beide sind nach einem wichtigen Mann benannt: George Washington. Er war der erste Präsident der USA und lebte vor über 200 Jahren. Sein Amt trat George Washington a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.