Tiere : Bellen und verstecken

Achtung, alle verstecken! Wenn bei den Präriehunden Gefahr droht, geben die Tiere einen Warnruf ab. Der klingt ein bisschen so wie Hundebellen. Daher auch der Name: Präriehund.

Präriehunde sind eigentlich Nagetiere. Sie sind in Nordamerika zu Hause und leben in großen Gruppen zusammen. Sie wohnen in Erdhöhlen und legen ein unterirdisches Tunnelsystem an. Außerhalb der Höhlen gibt es meist einen Hügel als Ausguck. Ein Präriehund übernimmt dort den Job des Wächters und warnt die anderen, wenn sich Feinde nähern. Dann flitzen a...

