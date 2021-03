Verkehr : Bei Blau geht es gleich weiter

Rot heißt stehen. Grün heißt gehen oder fahren, wenn etwa Radfahrer gemeint sind. Wie eine Ampel funktioniert, weiß wirklich jeder.

Aber was bedeutet ein blaues Licht an einer Ampel? Das fragen sich in der Stadt Hildesheim gerade Leute, die mit dem Rad unterwegs sind. Denn an einer Kreuzung leuchtet neuerdings ein viertes Licht blau an einer Ampel für Radfahrer. Hildesheim liegt im Bundesland Niedersachsen. Eine Mitarbeiterin der Stadt kennt die Lösung des Rätsels. Blau zeige: Die...

