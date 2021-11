Fußball : Bayern weiter vorn

Die Bayern an der Tabellen-Spitze der Fußball-Bundesliga einholen. Das ist das große Ziel der Dortmunder. Sie stehen derzeit hinter Bayern München auf Platz zwei der Tabelle.

Am Wochenende aber lief es nicht gut für Borussia Dortmund. Zu Hause verloren sie gegen RB Leipzig mit 1:2. «Wir stecken in einer Phase, wo uns ein paar Dinge fehlen und nicht leicht von der Hand gehen», sagte Trainer Marco Rose. Bayern München siegte dagegen gegen den SC Freiburg mit 2:1 in einem vollen Stadion in München. «Vor vollem Haus ein Tor zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.