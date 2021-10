Fußball : Bayern-Trainer positiv getestet

Dieses Mal sprang Julian Nagelsmann nicht an der Seitenlinie herum. Der Trainer des FC Bayern München fiel für das Spiel am Mittwochabend krank aus und blieb im Hotel. Die Bayern gewannen trotzdem. Mit 4:0 setzten sie sich in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) bei Benfica Lissabon durch.

Auch aus dem Hotel gab Julian Nagelsmann wichtige Tipps. «Es war Julians Idee, wie wir die Wechsel gestalten sollen», erklärte sein Vertreter Dino Toppmöller später. Am Donnerstag gab es dann jedoch schlechte Nachrichten. Der Verein berichtete: Julian Nagelsmann wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei ist er vollständig geimpft! Das Problem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.