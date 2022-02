Gesundheit : Bald weniger Corona-Regeln

Masken, Tests, Impfen, Abstand. Derzeit gelten noch ganz schön viele Regeln, damit sich das Coronavirus nicht so schnell ausbreitet. Diese Maßnahmen zeigen ihre Wirkung: Gerade geht die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland langsam zurück.

Deswegen überlegten Politiker und Politikerinnen am Mittwoch, was mit den Corona-Regeln passieren soll, an die wir uns alle halten müssen. In einer Videokonferenz trafen sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer. Sie beschlossen dabei, dass in den kommenden Wochen nach und nach ein Großteil der Beschränkungen wegfallen soll. K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.