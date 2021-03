Tiere : Badende Affen

Wusstest du, dass manche Affen gern baden, um zu entspannen? Das weiß man über Makaken im Land Japan. Vor allem in den Wintermonaten baden die Tiere dort in einem Park in heißen Quellen.

Viele Menschen fahren dorthin, um den Tieren dabei zuzusehen. Derzeit geht das wegen des Coronavirus nicht, der Park ist geschlossen. Die Affen baden aber trotzdem. Bei ihnen handelt es sich um Japan-Makaken. Man sagt auch Rotgesichtsmakaken oder Schneeaffen zu ihnen. Denn sie leben in Regionen, in denen es teilweise heftig schneit....

