Kommunen : Aus einem schlechten Wohnviertel ein besseres machen

Die Wohnungen hier waren mal sehr schön. Aber jetzt sehen sie eher schön vergammelt aus. Das gilt für so einige Häuser im Goethequartier in der Stadt Bremerhaven in Norddeutschland.

Manche Leute nennen die Gegend deshalb Problemviertel. Nicht viele Menschen wollen dort gern hinziehen, vor allem Arme sind dort untergekommen. Doch die Stadt hat Ideen, wie das Viertel lebenswerter werden soll. Dazu verkauft sie einige der Schrott-Wohnungen. Anders als sonst bekommen die aber nicht Leute, die das meiste Geld dafür zahlen. Stattdessen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.