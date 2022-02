Tiere : Auf Mamas Rücken abhängen

Eine rosa Hand guckt aus dem dunklen Fell der Affen-Mama. Die Hand ist noch sehr klein, so wie das Baby, zu dem sie gehört. Es wurde vor wenigen Wochen im Zoo der Stadt Köln geboren. Das Affen-Baby ist ein Weißkopfsaki.

Weißkopfsakis haben ein zotteliges Fell und einen buschigen Schwanz. Bei den erwachsenen Männchen ist das Fell am Kopf weiß. Das Fell der Weibchen ist bräunlich. Die Tiere leben in der Natur in den Tropen Südamerikas, zum Beispiel in den Regenwäldern des Landes Brasilien. Dort hüpfen sie von Ast zu Ast. Das machen sie auch mit ihrem Nachwuchs, währen...

