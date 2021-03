Tiere : Auf dem Weg zu was ganz Großem

Noch passt die junge Schildkröte auf eine Hand. Doch das wird sich ändern! Denn das Tier ist eine Galapagos-Schildkröte. Diese gehören zu den größten Landschildkröten der Welt. Ungefähr 120 Zentimeter werden die Tiere lang. Und nicht nur das ist außergewöhnlich. Galapagos-Schildkröten werden auch noch extrem alt. Bis zu 150 Jahre!

Das Schildkröten-Baby lebt in einem Zoo in Australien. Um Galapagos-Schildkröte in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, müsste man von Deutschland aus richtig weit reisen: auf die Galapagos-Inseln. Sie liegen im Pazifik und gehören zu Südamerika. Dort führen die Schildkröten meist ein entspanntes Leben. Sie bewegen sich wenig und schlafen bis zu 16 S...

