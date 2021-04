Umwelt : Auf dem Trockenen

Risse im trockenen Boden sind zu sehen. Das Wasser ist weg. So sieht es aus, wenn ein See trocken gelegt wird. Passiert ist das gerade beim Breitenauer See im Bundesland Baden-Württemberg.

Es handelt sich dabei um einen künstlichen Stausee, der dem Hochwasserschutz dient. Alle 10 bis 20 Jahre müssen solche Seen untersucht werden. Dazu muss das Wasser abgelassen werden. Es fließt über einen Fluss ab. Damit zum Beispiel Fische und Vögel nicht gefährdet werden, passiert das langsam. Der Breitenauer See wird im Sommer auch gerne zum Baden g...

