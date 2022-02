Energie : Atomkraft soll als klimafreundlich gelten

Geld verdienen und gleichzeitig das Klima schützen. Wie man das hinbekommt, darüber machen sich so einige Leute Gedanken. Es sind vor allem Menschen, die mehr Geld haben, als sie zum Leben brauchen. Mit dem Übrigen wollen sie sich zum Beispiel an einer Firma beteiligen. Auch das soll ihnen Geld einbringen.

Wie aber weiß man, dass es auch dem Klimaschutz nützt? Dabei soll eine neue Regel der EU-Kommission helfen. Das ist eine wichtige politische Gruppe in Europa. Die Kommission beschloss am Mittwoch: Auch Gaskraftwerke und Atomkraftwerke sollen in Zukunft als klimafreundlich gelten. Das könnte dazu führen, dass eine Menge Geld für den Bau solcher Kraftwer...

