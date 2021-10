Raumfahrt : Astronauten müssen noch etwas warten

Eigentlich sollte der deutsche Astronaut Matthias Maurer schon im Weltall sein. Am Sonntag wollte er mit einer Rakete in Florida in den Vereinigten Staaten von Amerika starten, gemeinsam mit zwei anderen Astronauten und einer Astronautin. Doch daraus wurde erst mal nichts. Denn über dem Atlantischen Ozean gab es einen großen Sturm. Der Raketenstart wurde auf Mittwoch verschoben.

Matthias Maurer reagierte ganz gelassen darauf. «Das alles gehört zur Raumfahrt mit dazu», sagte er in einer Video-Botschaft. Man müsse immer flexibel sein und sich an die Bedingungen anpassen. Für die Astronauten und die Astronautin bedeutet der spätere Start, dass sie nun noch mal mit ihren Familien reden können, bevor sie mit der Rakete aufbrechen....

