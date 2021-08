Brände : Anwohner kämpfen gegen Flammen

In einer langen Reihe stehen die Menschen vor den Flammen. Sie kämpfen mit vereinten Kräften gegen die Waldbrände an, die ihre Heimat bedrohen. Auf der Insel Euböa in Griechenland brennt es seit Tagen.

Besonders in den Nächten versuchen Anwohner mit Feuerwehrleuten und Freiwilligen gemeinsam, die angrenzenden Häuser vor dem Feuer zu schützen. Denn nachts können die Löschflugzeuge nicht fliegen. Manche Leute können die Flammen mit Wasser löschen. Andere versuchen sie mit Zweigen auszuschlagen. Mehrere Dörfer konnten die Menschen bis jetzt beschützen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.