Wasser : Am Seil übers Wasser

Surfer reiten mit der Kraft der Wellen über das Wasser. Windsurfer nutzen den Wind dank eines Segels am Surfbrett. Doch wer Wakeboard (gesprochen: wäikbord) fährt, nutzt weder Wellen noch Wind.

Wakeboarder surfen über das Wasser, indem sie sich von Booten oder Wasserski-Liften ziehen lassen. Diese Lifte gibt es zum Beispiel an mehreren Seen in Deutschland. Die Wakeboarder hängen sich dort an ein Seil und nehmen dann auf dem Wasser ordentlich Fahrt auf. Profis nutzen die Geschwindigkeit, um über Rampen und Hindernisse zu springen. In der Luft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.