Fußball : Am besten noch ein Sieg

Noch einmal so wie im Spiel gegen Portugal! Das wünschen sich die Fans für das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Am Mittwochabend empfängt Deutschland das Team aus Ungarn. Danach steht fest, welche Mannschaften in die nächste Runde einziehen.

Ungarn gilt als der leichteste Gegner in der Gruppe. Sie sind Gruppenletzter und müssen gewinnen, um nicht aus dem Turnier zu fliegen. Aber auch die Deutschen sollten am besten punkten. Jedoch muss Bundestrainer Joachim Löw vielleicht seine Startelf ändern. Denn Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan sind nicht ganz fit und könnten ausfallen. ...

