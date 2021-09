Gesellschaft : Altes Fest wird neuer Feiertag

Die Menschen in Neuseeland sollen ab dem nächsten Jahr einen neuen Feiertag dazu bekommen. Das Besondere: Es ist das erste Mal, dass ein Festtag der Ureinwohner Maori zu einem offiziellen Feiertag im ganzen Land wird.

Der Name des Festes lautet Matariki. Es ist das Neujahrsfest der Maori. Das nächste Mal wird Matariki am 24. Juni 2022 gefeiert. Das Datum bleibt aber nicht jedes Jahr gleich. Wann die Maori Matariki feiern, richtet sich danach, wann eine bestimmte Gruppe von Sternen das erste Mal im Jahr am Himmel zu sehen ist. Das Land Neuseeland liegt im Pazifik in...

