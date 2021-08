Fußball : Als Gast zu Hause spielen

In der Bundesliga spielen zwei Fußball-Vereine aus Berlin: Hertha BSC und der 1. FC Union. Union Berlin hat am Donnerstag ein Heimspiel gegen einen Verein aus Finnland. Aber so richtig zu Hause können sich die Mannschaft und ihre Fans dabei nicht fühlen.

Der Grund: Der Verein darf nicht im eigenen Stadion spielen. Dort fehlt es nach den Regeln des Wettbewerbs an Sitzplätzen. Also zieht Union Berlin ins Berliner Olympia-Stadion um. Dort ist eigentlich die Hertha zu Hause. «Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl», sagte Herthas Trainer Pal Dardai über das Spiel von Union. «Aber wir drücken die Daumen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.