Musik : Als Figuren auf der Bühne

Avatar: So nennt man eine spezielle Figur, die am Computer entsteht. Ein Avatar ähnelt zum Beispiel einem echten Menschen. Die Figur bewegt sich auch so und kann die Mimik des Menschen übernehmen.

Eine sehr bekannte Band will demnächst Avatare von sich auf die Bühne schicken. Die Band heißt Abba. Deshalb werden ihre Avatare auch scherzhaft Abbatare genannt. Die digitalen Figuren sollen bei Shows in London dabei sein. Die echten Abba-Mitglieder stehen dann nicht auf der Bühne. Echte Musiker aber sind dabei. Diese Shows kündigte die Band am Donne...

