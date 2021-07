Soziales : Allein ist das Geld oft knapper

Monatelang musste Nina sparen, damit ihr Sohn einen Laptop fürs Lernen Zuhause bekommt. Denn Nina verdient nicht viel und kümmert sich zudem noch allein um ihren achtjährigen Sohn und die 19-jährige Tochter.

So wie ihr geht es vielen Müttern und Vätern, die allein für ihre Kinder sorgen. Forschende haben das genauer untersucht: Von 100 Alleinerziehenden seien 43 arm, berichteten sie am Donnerstag. Oft arbeiten sie und haben trotzdem zu wenig Geld. Kümmern sich Eltern als Paar um ein Kind, seien es dagegen nur 9 von 100. Insgesamt gilt in Deutschland etwa ...

