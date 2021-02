Verfassung : Alle gleich behandeln

Endlich geschützt! Das können jeden Tag mehr Leute von sich sagen. Mehr als 750 000 Menschen haben inzwischen die nötigen zwei Spritzen mit Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten. Zum Vergleich: So viele Einwohner hat etwa die Großstadt Frankfurt am Main. In ganz Deutschland leben aber mehr als 80 Millionen Menschen.

An dem Unterschied sieht man: Noch sind eher wenig Menschen vor dem Virus geschützt. Trotzdem ist schon davon die Rede, ob man die Einschränkungen für Geimpfte aufheben sollte. Schließlich sind viele Menschen inzwischen sehr erschöpft vom Corona-Alltag. ...

